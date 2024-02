DOPPIO SCONTO ASSURDO sul Powerbank da 10.000mAh: PREZZACCIO

Oggigiorno avere un Powerbank è di fondamentale importanza per mantenere carichi i propri dispositivi in movimento e oggi, su Amazon, è presente una doppia offerta sul powerbank da 10.000mAh con uno sconto del 35% e un coupon del 40% per un costo finale di soli 11,99€.

Prezzo assurdo: powerbank da 10.000mAh a 11,99€ su Amazon

Il Powerbank Posugear è il compagno perfetto per chiunque abbia bisogno di una fonte energia affidabile in movimento. Con una capacità della batteria di 10.000mAh, offre un’elevata autonomia per caricare i tuoi dispositivi ovunque tu sia. Il suo design leggero e compatto lo rende ideale da portare in tasca o in borsa, assicurandoti di non rimanere mai senza energia quando sei in giro.

Dotato di tre uscite, questo power bank consente di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie alla sua potenza di 15W. L’uscita da 3A è particolarmente veloce, garantendo una ricarica rapida del 30% in più rispetto alle uscite standard da 2.1A. Questo lo rende adatto per una vasta gamma di dispositivi.

La sua protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito assicura la massima sicurezza per te e per i tuoi dispositivi durante la ricarica. Con quattro display a LED che mostrano la carica residua e lo stato di carica, hai sempre sotto controllo il livello di energia del tuo power bank.

Questo dispositivo, dunque, offre una soluzione affidabile e conveniente per chiunque abbia bisogno di rimanere sempre connesso durante i propri spostamenti, offrendo potenza, portabilità e sicurezza ineguagliabili.

Amazon oggi applica due sconti sul powerbank da 10.000mAh: 35% + 40% per un costo finale d’acquisto di soli 11,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.