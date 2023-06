Doppio Cavo iPhone da 2 metri a soli 7 euro: da non perdere!

Amazon anticipa il Prime Day 2023 e propone in offerta un set di due cavi da 2 metri per iPhone a un prezzo incredibile di soli 7,99€. Questa è un’opportunità da non perdere per chi ha bisogno di cavi di alta qualità per i propri dispositivi Apple.

Questi cavi USB C a Lightning sono certificati Apple-MFi, un dettaglio che non va assolutamente sottovalutato. La certificazione MFi (Made for iPhone/iPod/iPad) è un programma di licenze per sviluppatori di hardware e software esterni ad Apple, che soddisfano specifici standard di performance stabiliti da Apple stessa. In parole povere, un prodotto MFi è un prodotto che Apple ha approvato per l’uso con i suoi dispositivi. Questo significa che potete stare tranquilli sapendo che questi cavi sono sicuri da usare con i vostri preziosi dispositivi Apple.

Ma non è tutto. Questi cavi non solo sono sicuri, ma sono anche estremamente performanti. Supportano la ricarica rapida PD per una vasta gamma di dispositivi iPhone, tra cui iPhone 14, 13, 12, 11, SE, X, XS, XR, XS Max, 8, 8 Plus e iPad Pro. Ovviamente per ottenere una ricarica rapida, è necessario utilizzare un alimentatore da muro USB-C da 20 W o superiore. Questa funzionalità vi permetterà di ricaricare i vostri dispositivi in meno tempo, risparmiando così momenti preziosi della vostra giornata.

Cavi Resistenti e versatili

I cavi sono realizzati con materiali di alta qualità e rivestiti con TPE premium. Questo significa che non solo durano più a lungo rispetto ad altri cavi di ricarica per iPhone, ma sono anche più resistenti. Hanno dimostrato di resistere a oltre 20.000 curve in severi test di laboratorio, offrendo una flessibilità e una resistenza eccezionali. Non dovrete più preoccuparvi di cavi che si rompano o si danneggino dopo poche settimane di utilizzo.

Inoltre, questi cavi non sono solo per la ricarica rapida. Supportano anche la ricarica standard (5 V/2,4 A max). Questo significa che potrete utilizzarli con praticamente qualsiasi dispositivo Apple dotato di connettore lightning, non solo gli iPhone più recenti. Supportano anche velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps. Quindi, se avete bisogno di trasferire foto, video o altri file tra i vostri dispositivi, questi cavi faranno al caso vostro.

Oggi questo set di 2 cavi iPhone da 2 metri si trova in offerta su Amazon a soli 7,99€, un prezzo mai visto e che anticipa le offerte in arrivo al Prime Day 2023, che si terrà l’11 e il 12 luglio.

