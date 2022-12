Il doppio caricabatterie wireless di Belkin da 15W – come suggerisce il nome – ti consente di ricaricare due dispositivi in contemporanea. Oggi puoi acquistare questo utilissimo accessorio approfittando dello sconto del 26%, che porta il prezzo finale a 44,49 euro.

Belkin è un punto di rifermento nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, non lo scopriamo di certo oggi. Non a caso i suoi prodotti vengono venduti anche dalla stessa Apple, che immaginiamo sia incredibilmente selettiva nella scelta dei partner.

Il doppio caricabatterie wireless in questione fornisce una ricarica rapida simultanea, fino a 10W, per due dispositivi dotati di tecnologia Qi. Ti faccio un esempio scontato ma che rende benissimo l’idea: con questo gadget puoi ricaricare nello stesso momento sia l’iPhone che gli AirPods. Ti basta appoggiare entrambi i dispositivi sul tappetino e via, parte la ricarica a induzione.

Altro punto a favore del caricabatterie wireless è che è in grado di ricaricare gli smartphone anche quando questi sono “rivestiti” con una cover, a patto che non superi i 3 millimetri di spessore (e sono escluse le custodie in metallo).

Ma non pensare solo al mondo Apple: il gadget in promo in occasione delle Offerte Esclusive Prime è compatibile con tantissimi dispositivi di altri marchi, come Samsung, Xiaomi, OPPO e Google solo per citarne alcuni.

Avrai dunque capito che la versatilità di questo caricabatterie wireless Belkin è fuori discussione. Ti invito quindi a concludere l’acquisto in breve tempo, perché le unità potrebbero finire in un batter d’occhio.

