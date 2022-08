AirPods Pro: gli auricolari Premium di casa Apple, oggi in super sconto

Ecco a voi le cuffie True wireless Premium di casa Apple in super offerta su Amazon. Il noto e-commerce americano vi consente di acquistare le Apple AirPods Pro con uno sconto del 23% che porta il suo prezzo a soli 214,90 €. Questa è un’ottima occasione per poter acquistare le cuffie in-ear più potenti della casa della mela. Se state cercando la qualità del suono superiore per la vostra musica o chiamate, loro sono le cuffie perfette per voi. Il setup è davvero semplice: gli auricolari capiscono quando vengono indossati e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza senza precedenti.

AirPods Pro: le cuffie true wireless Premium

I motivi per la quale questi auricolari siano così eccezionali, sono davvero tanti, ma noi di seguito vi elenchiamo quelli principali:

Cancellazione attiva del rumore di livello superiore;

Modalità Trasparenza per sentire il mondo esterno chiaro;

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa;

EQ adattiva;

Sensore di pressione per controllare facilmente le varie funzioni delle cuffie;

Certificate per resistere a sudore e acqua;

Autonomia di oltre 24 ore, con la custodia di ricarica MagSafe;

Inoltre vi ricordiamo, che tutti i dispositivi di casa Apple sono super affidabili e costruiti con ottimi materiali, merito anche della loro assistenza clienti, che è tra le migliori al mondo. Invece il loro design è sempre il classico minimal inconfondibile di Apple e grazie ai loro cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre misure diverse, sono davvero molto comode da indossare. Se volevate acquistare delle cuffie True wireless di casa Apple, con le massime prestazioni disponibili oggi sul mercato, ecco l’offerta giusta per le vostre esigenze. Le AirPods Pro adesso costano soltanto 214,90 €, grazie a uno sconto del 23 % su Amazon. Affrettatevi perché a questo prezzo, rimangono solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini del noto e-commerce americano.