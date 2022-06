Se Apple ha davvero fatto da apripista e rivoluzionato il mondo della telefonia mobile, come mai Android ha adottato schermi grandi ben prima di iPhone? La risposta è nelle parole (piuttosto rancorose) di un dirigente Apple che si scaglia contro la “fastidiosa” Samsung.

In un documentario pubblicato dal Wall Street Journal sull’evoluzione degli smartphone di Cupertino, il Senior Vice President del Worldwide Marketing di Apple Greg Joswiak si è espresso così.

“Erano fastidiosi” ha dichiarato.”Ed erano fastidiosi perché, come sapete, hanno rubato la nostra tecnologia. Hanno preso le innovazioni che avevamo creato e ne hanno creato una brutta copia; poi ci hanno semplicemente messo uno schermo più grande attorno. Quindi, sì, non eravamo troppo entusiasti”.

Nel 2018, nella famosa causa per violazione di brevetti contro Samsung del 2011, Apple affermava:

Crediamo profondamente nel valore del design e i nostri team lavorano instancabilmente per creare prodotti innovativi che deliziano i nostri clienti. Questo caso è sempre stato ben più che semplice denaro. Apple ha acceso la rivoluzione degli smartphone con iPhone ed è un dato di fatto che Samsung ha palesemente copiato il nostro design. È importante continuare a proteggere il duro lavoro e l’innovazione di così tante persone in Apple. Siamo grati alla giuria per il loro servizio e lieti che siano d’accordo sul fatto che Samsung debba pagare per copiare i nostri prodotti.

Per vedere uno smartphone con la mela con display maggiorato, gli utenti hanno dovuto attendere iPhone 6 da 4,7 pollici e iPhone 6 Plus da 5,5 pollici nel 2014, quindi dopo la querelle giudiziaria con l’avversaria. E da allora, gli schermi non sono più tornati indietro. Per contro, il Galaxy S4 del 2013 aveva già un display da 5 pollici quando noialtri al massimo potevamo aspirare ai 4 pollici di iPhone 5.