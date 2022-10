Cuffie Sennheiser per audiofili: super sconto su Amazon

Non esistono soltanto Beats e AirPods Max. Su Amazon è possibile portarsi a casa cuffie Sennheiser di altissimo profilo con un ottimo e insolito sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione unica per gli audiofili. Le cuffie in super offerta di oggi sono le Sennheiser HD 599 in colore Avorio: costano 127€ invece di 199€.

Le Sennheiser HD 599 Avorio invece sono un prodotto premium per coloro che ricercano un “suono sofisticato, design e qualità costruttiva. Con la potenza dei trasduttori di tecnologia Sennheiser e con design “Ergonomic Acoustic Refinement” (E.A.R), la HD 599 Special Edition rappresenta il primo approccio nel mondo della riproduzione da audiofili.”

Le HD 599 aperte offrono un effetto di spazialità incredibilmente naturale grazie alla tecnologia dei trasduttori di Sennheiser; in particolare, il design E.A.R. per il perfezionamento acustico ergonomico convoglia il segnale audio direttamente nelle orecchie.

Il design è contemporaneo ed ergonomico. Dai ricami marroni sull’archetto ai dettagli metallici opachi sui padiglioni, in combinazione con l’intramontabile colorazione avorio, si ha subito l’impressione di eleganza e qualità. In più, gli ampi padiglioni con cuscinetti sostituibili riducono al minimo la pressione sulle orecchie, facendo fluire solo il suono.

La HD 599 Special Edition è fornita con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.