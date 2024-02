Cuffie bluetooth Sony: tutta la qualità al 52% di sconto, OFFERTA SHOCK AMAZON

Sony è una delle aziende più rilevanti a livello mondiale e riesce ad offrire il massimo della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth sono scontate del 52% e vengono vendute a 47,99€.

Sconto pazzesco sulle cuffie bluetooth Sony su Amazon (-52%)

Le cuffie wireless Sony WF-C500B offrono un’esperienza sonora eccezionale con un comfort ottimale. Il loro design piccolo e leggero, caratterizzato da una forma arrotondata senza spigoli, assicura una vestibilità confortevole che permette di concentrarsi esclusivamente sulla musica. Realizzate con materiale Acrylic di alta qualità, queste cuffie sono progettate per adattarsi saldamente e comodamente alle orecchie degli adulti.

Grazie al Digital Sound Enhancement Engine, le cuffie WF-C500B sono in grado di migliorare la qualità del suono, avvicinando la riproduzione musicale alla registrazione originale. Con l’impostazione EQ disponibile sull’app Sony | Headphones Connect, è possibile personalizzare ulteriormente l’audio per adattarlo alle proprie preferenze.

La connessione Bluetooth stabile delle cuffie, garantita dal chip Bluetooth integrato e dal design ottimizzato dell’antenna, assicura un’esperienza di ascolto senza interruzioni. La bassa latenza audio permette di godere di un audio sincronizzato con il video, mentre la funzione Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 semplifica il processo di accoppiamento con i dispositivi.

Dotate di resistenza all’acqua IPX4, le cuffie sono in grado di resistere a schizzi d’acqua e sudore, rendendole ideali per l’uso durante l’attività fisica o in ambienti umidi. Con una durata della batteria fino a 20 ore queste cuffie permettono di ascoltare la musica per tutta la giornata. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di ottenere fino a 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 52% sulle cuffie bluetooth Sony per un costo finale e totale di 47,99€.

