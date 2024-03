Cuffie bluetooth OPPO al 60% di sconto su Amazon: PREZZO OUTLET

Gli OPPO Enco Buds 2 sono auricolari in-ear, disponibili nel colore bianco che offrono una connettività senza fili tramite la tecnologia Bluetooth, garantendo un’esperienza audio senza interruzioni e liberando gli utenti dai fastidi dei cavi.

Grazie al driver da 10mm placcato in titanio e all’innovativa struttura acustica, gli Enco Buds 2 assicurano una riproduzione del suono impeccabile, con dettagli cristallini e bassi profondi che si adattano automaticamente a ogni genere musicale. Nonostante la potenza del suono, il peso di un singolo auricolare è di soli 4g, rendendoli leggeri e confortevoli da indossare per lunghe sessioni di ascolto.

L’innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo assicura chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi, permettendo agli utenti di comunicare senza dover alzare la voce o cercare luoghi silenziosi. Inoltre, la batteria di lunga durata offre fino a 28 ore di ascolto musicale e 16 ore di conversazione telefonica, garantendo autonomia sufficiente per affrontare la giornata senza preoccupazioni.

Con la protezione IPX4, gli Enco Buds 2 sono resistenti al sudore e agli spruzzi d’acqua, rendendoli ideali per l’utilizzo durante l’attività sportiva o in giornate piovose. La confezione include una custodia di ricarica, gommini di ricambio, auricolari e il manuale dell’utente, offrendo agli utenti tutto il necessario per un’esperienza audio di alta qualità, comoda e senza problemi.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 60% sulle cuffie bluetooth OPPO per un costo totale e finale di 19,99€.