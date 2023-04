Parlando di cuffie over-ear wireless, è fuori discussione che le AirPods Max di Apple siano uno dei modelli più gettonati tra gli utenti Apple. C’è però un problema: il prezzo (629€ di listino). La buona notizia però è che esistono prodotti simili ma molto più economici e di qualità, e in queste ore su Amazon non mancano le offerte. Te ne segnaliamo 4 di molto interessanti, e ci sono anche le Beats Studio3 Wireless.

Le Cuffie Bluetooth ora in sconto su Amazon

Sony WH-1000XM4

Le principali caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM4: cancellazione attiva del rumore, supporto Hi-Res Audio, tecnologia DSEE Extreme, funzione Speak-to-Chat, spegnimento automatico quando non vengono indossate, possibilità di connessione in contemporanea a due dispositivi Bluetooth.

Anker Q30

Le cuffie Soundcore Q30 offrono un’esperienza di ascolto ad alta risoluzione grazie ai driver da 40 mm e ai diaframmi in seta altamente flessibili. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, è possibile personalizzare la cancellazione in 3 modalità per ridurre i rumori ambientali fino al 95%. Le cuffie offrono anche una maggiore chiarezza delle chiamate e fino a 40 ore di riproduzione con la cancellazione attiva del rumore.

Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 20% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Bose 700

Caratteristiche principali: 11 livelli di riduzione del rumore, suono realistico e coinvolgente, sistema di microfoni che si adatta agli ambienti rumorosi e ventosi, supporto ad Alexa e Google Assistant, autonomia di 20 ore, comandi touch.

Beats Studio3 Wireless

Caratteristiche principali: compatibilità con iOS e Android, cancellazione attiva del rumore, calibrazione audio in tempo reale, autonomia di 22 ore, chip Apple W1, supporto alla tecnologia Fast Charge (10 minuti di ricarica per 3 ore di ascolto).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.