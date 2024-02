Cucina piatti sani e saporiti con la friggitrice ad aria Moulinex IN OFFERTA su Amazon

Moulinex è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione e distribuzione di elettrodomestici per la cucina e oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria Moulinex viene scontata del 10% e venduta al costo totale e finale di 89,99€.

Sconto attivo e applicato sulla friggitrice ad aria Moulinex

La friggitrice ad aria Moulinex è una soluzione innovativa per ottenere cibi croccanti e dorati senza l’aggiunta di olio, riducendo fino al 99% dei grassi aggiunti. Caratterizzata da un design in acciaio inossidabile, offre durabilità e facilità di pulizia, garantendo una lunga vita utile.

Con la sua multifunzionalità gourmet, questa friggitrice ad aria consente di friggere, arrostire, grigliare e cuocere una vasta gamma di cibi con facilità. Dai pezzi di pollo croccanti ai muffin, dalle patatine fritte ai gamberetti saporiti, è in grado di soddisfare le esigenze culinarie più varie.

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe offre un controllo preciso della temperatura, consentendo una regolazione accurata da 80°C a 200°C per ottenere risultati perfetti su ogni ricetta. Inoltre, nonostante le sue dimensioni compatte presenta una capacità generosa di 4,2 litri, sufficiente per cucinare per la famiglia o gli amici fino a 6 persone.

Con programmi smart preimpostati, questa friggitrice ad aria è estremamente facile da usare. Offre 8 modalità diverse, tra cui patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto, per preparare rapidamente e facilmente una varietà di piatti deliziosi. Grazie a questi programmi, è possibile cucinare in modo efficiente e ottenere sempre risultati impeccabili, senza dover passare ore in cucina.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 10% sulla friggitrice ad aria Moulinex che viene venduta al prezzo totale e finale di 89,99€.

