CROLLA IL PREZZO del Samsung Monitor da 34": offerta A TEMPO LIMITATO

Se stai cercando di migliorare la tua esperienza visiva e lavorativa, non perdere l’occasione di acquistare il monitor Samsung da 34″ in offerta su Amazon. Attualmente disponibile a soli 299,90€, con uno sconto del 23%, questo monitor è una scelta eccezionale per coloro che desiderano una visualizzazione ampliata e di alta qualità.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Affrettati e cogli l’opportunità di migliorare il tuo setup informatico!

Monitor Samsung da 34″: caratteristiche e funzionalità

Il monitor Samsung da 34″ offre un’esperienza visiva straordinaria grazie ad una serie di specifiche tecniche di alto livello.

Ecco le sue caratteristiche di spicco:

Dimensioni Generose: Con un ampio schermo da 34 pollici, questo monitor offre un’esperienza visiva immersiva e uno spazio di lavoro più ampio per aumentare la produttività.

Con un ampio schermo da 34 pollici, questo monitor offre un’esperienza visiva immersiva e uno spazio di lavoro più ampio per aumentare la produttività. Risoluzione Ultra Wide: La risoluzione Ultra Wide Quad HD (3440×1440) offre dettagli nitidi e colori vividi, perfetta per il gaming, la grafica e la visualizzazione di contenuti.

La risoluzione Ultra Wide Quad HD (3440×1440) offre dettagli nitidi e colori vividi, perfetta per il gaming, la grafica e la visualizzazione di contenuti. Curva Immersiva: Il design curvo a 1500R del monitor Samsung crea un’esperienza visiva avvolgente che migliora il comfort e l’immersione.

Il design curvo a 1500R del monitor Samsung crea un’esperienza visiva avvolgente che migliora il comfort e l’immersione. Tecnologia AMD FreeSync: Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, il monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento con la GPU per evitare scatti e migliorare l’esperienza di gioco.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, il monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento con la GPU per evitare scatti e migliorare l’esperienza di gioco. Connettività Avanzata: Dispone di diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, DisplayPort e USB, per collegare facilmente i tuoi dispositivi.

Dispone di diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI, DisplayPort e USB, per collegare facilmente i tuoi dispositivi. Modalità Eye Saver e Flicker-Free: Le modalità Eye Saver e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi e offrono una visualizzazione confortevole anche per sessioni di lavoro prolungate.

Il monitor Samsung da 34″ è una scelta eccezionale per chi cerca un’esperienza visiva straordinaria. Con uno sconto del 23%, oggi puoi acquistarlo a soli 299 euro compresa spedizione gratuita. Che tu sia un professionista, un videogiocatore o un appassionato di multimedia, questo monitor è progettato per soddisfare le tue esigenze. Trasforma il tuo setup informatico oggi stesso!

