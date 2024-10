CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A25 per il Prime Day

Samsung è un’azienda che riesce ad offrire sempre il top della qualità per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 39% sul suo Galaxy A25 in occasione di questo Prime Day: prezzo finale di 194€.

Analizziamo la scheda tecnica del Samsung Galaxy A25

Il Samsung Galaxy A25 5G offre un’esperienza visiva sorprendente grazie al suo display Super AMOLED da 6,5″, che garantisce dettagli nitidi e colori intensi con una luminosità fino a 1000 nits. La tecnologia Vision Booster migliora la visibilità anche in piena luce solare, mentre la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa, proteggendo la vista durante l’uso prolungato.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A25 è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13 MP è perfetta per immortalare i tuoi selfie con dettagli e colori impeccabili.

Il Galaxy A25 è anche incredibilmente potente e spazioso. Con il processore Exynos 1280, una RAM da 6 GB e 128 GB di memoria interna, hai tutta la potenza di cui hai bisogno per eseguire le tue app preferite senza problemi. E se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria fino a 1 TB con una scheda microSD. Il supporto alla rete 5G assicura una connessione ultraveloce, ovunque ti trovi.

Infine, la batteria da 5000 mAh ti permette di restare attivo per tutto il giorno, mentre la Ricarica Ultra-Rapida ti consente di ricaricare il dispositivo in pochissimo tempo, permettendoti di continuare a vivere al massimo.

