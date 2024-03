COUPON SCONTO da 100 euro per il super robot Roborock Q8 Max su Amazon!

Abbiamo selezionato per te una promo davvero imperdibile: ora su Amazon puoi acquistare il robot Roborock Q8 Max ad un prezzo scontato di ben 100 euro (ricorda di flaggare la casella del coupon per accedere allo sconto).

Non solo risparmi 100 euro ma puoi ulteriormente alleggerire la spesa pagandolo in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione!

Roborock Q8 Max: con lui le pulizie di casa non saranno più un tuo problema!

Potente aspirazione da 5.500 Pa, questa potenza HyperForce consente al robot Q8 Max di raccogliere facilmente sporco, capelli, polvere e peli di animali domestici da diversi tipi di pavimenti, lasciandoti ogni volta uno spazio abitativo immacolato.

Dotato di doppia spazzola recentemente aggiornata che rimuove efficacemente sporco e piccole particelle di polvere e riducono l’aggrovigliamento dei capelli. Per altri tipi di sporco, come i peli sui tappeti, la capacità di pulizia aumenta del 20%. E poi è dotato di tecnologia Reactive Tech Obstacle grazie alla luce strutturata sulla parte anteriore del Q8 max tale sistema di evitamento misura la distanza dagli ostacoli e li evita in modo intelligente per facilitare la pulizia, riduce le collisioni con gli ostacoli e imposta zone di divieto di accesso con l’app avvisi.

Tempo di lavoro più lungo, questo robot supporta fino a 240 minuti di durata della batteria, il che le consente di continuare a spazzare un’area più ampia. Supporta il rilevamento automatico della carica e continua a spazzare quando la carica è completa. Lavare e aspirare tutto in uno: l’aspirapolvere Q8 max è dotato di un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell’acqua da 350 ml per pulire e aspirare allo stesso tempo. Il serbatoio dell’acqua elettronico mantiene il panno umido durante il processo di pulizia e regola il flusso d’acqua in base al livello di sporco.

Approfittane ora, acquistalo su Amazon e risparmi 100 euro!

