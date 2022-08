Convertitore USB-C → USB-A e viceversa (Kit da 2): solo 3€

USB-C è comoda ma ancora non troppo diffusa; e i vecchi dispositivi, le periferiche e gli hard disk funzionano ancora con USB-A. Come risolvere quindi? Semplice: con questo kit da 2 adattatori USB-C → USB-A e viceversa. Costano solo 3,99€ incluse spedizioni.

I nuovi Mac includono solo USB-C, ma Apple fornisce ancora un cavo USB-A con iPhone; iPad Air e iPad Pro hanno USB-C, ma magari vecchio caricabatterie ha solo USB-A. La verità è che siamo ancora nel mezzo della transizione, e di buttare via cavi, hard disk, SSD e caricatori per una porta, non abbiamo minimamente voglia.

La buona notizia è che c’è una soluzione rapida e soprattutto economica per risolvere facilmente l’impasse. Grazie a questi due adattatori di elevata qualità, potete collegare roba USB-C a porte USB-A e viceversa. Il tutto con una spesa davvero insignificante.

Tra l’altro, questi adattatori sono vantano pure una scocca metallica, dunque sono estremamente resistenti; e supportano la ricarica fino a 3A , con una velocità di trasmissione dati fino a 5Gbps. Dunque sì, potete usarli per ricaricare o sincronizzare i dispositivi.

L’unico limite è che non supportano lo streaming video Thunderbolt, ma per il resto, sono il canonico uovo di Colombo che aspettavate. Per quel che costano, poi, vanno assolutamente comprati e infilati nel cassetto o nella custodia del Mac.

Acquista il kit da 2 adattatori USB-C → USB-A e viceversa a soli 3,99€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.