Con il BLACK FRIDAY 4 Smart Tracker Tag sono tuoi a MINI PREZZO

Nel mondo frenetico di oggi, tenere traccia delle tue cose può essere una sfida. Ma non temere, Amazon ha la soluzione perfetta per te! Gli Smart Tracker Tag ATUVOS, disponibili in un pratico set da 4 pezzi, sono disponibili ad un prezzo speciale di soli 48€.

Approfitta delle offerte del Black Friday, valide fino al 27 novembre, per non perdere questa opportunità unica! La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Smart Tracker Tag ATUVOS: caratteristiche e modalità di utilizzo

Gli Smart Tracker Tag ATUVOS sono progettati per rendere la vita quotidiana più semplice e meno stressante. Questi dispositivi compatti e leggeri possono essere facilmente attaccati a chiavi, borse, portafogli o qualsiasi altro oggetto che non vuoi perdere.

Con la tecnologia Bluetooth avanzata , puoi tenere traccia dei tuoi oggetti preziosi tramite lo smartphone, riducendo il rischio di perderli.

Una delle caratteristiche più notevoli è la funzione di localizzazione in tempo reale . Se perdi un oggetto, puoi utilizzare l’app associata per visualizzare la sua ultima posizione nota e dirigerti direttamente verso di esso. Inoltre, la funzione di allarme sonoro ti aiuta a localizzare oggetti persi anche in ambienti rumorosi.

Questi smart tracker non sono solo utili per trovare oggetti persi, ma anche per prevenire furti. Attiva l’ allarme antifurto e sarai immediatamente avvisato se il tuo oggetto si allontana oltre una certa distanza dal tuo smartphone.

La batteria a lunga durata assicura che questi tracker rimangano funzionali per periodi prolungati, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Inoltre, il design elegante e discreto si integra perfettamente con qualsiasi oggetto a cui sono attaccati.

Gli Smart Tracker Tag ATUVOS a soli 48€ su Amazon rappresentano una soluzione ideale per chiunque voglia semplificare la gestione dei propri oggetti personali. Che tu sia un viaggiatore, un professionista occupato, o semplicemente qualcuno che tende a dimenticare dove mette le cose, questi tracker sono perfetti per te!

