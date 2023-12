Come l'Apple AirTag ma a PREZZO MINI: il Localizzatore Tile Mate oggi è tuo a 18 EURO

Finalmente non rischierai più di smarrire i tuoi oggetti personali grazie al Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti, ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 18,79€, con uno sconto del 25%.

Questa offerta è perfetta per chi cerca una soluzione pratica e affidabile per tenere traccia dei propri oggetti quotidiani come chiavi, borse o qualsiasi altro oggetto che tende a smarrirsi facilmente. La sepdizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno per finire!

Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti: come utilizzarlo al meglio

Il Tile Mate è un dispositivo versatile e facile da usare. Grazie alla sua portata di rilevamento di 60 metri, puoi facilmente localizzare gli oggetti smarriti nelle vicinanze.

Se il Tile è fuori dalla portata del Bluetooth, puoi utilizzare l’app Tile per vedere la sua posizione più recente su una mappa, rendendo più semplice ritrovare gli oggetti persi.

Un altro aspetto notevole del Tile Mate è la sua capacità di trovare il tuo telefono. Premendo due volte il pulsante sul Tile, il tuo telefono inizierà a suonare, anche se è in modalità silenziosa. Questa funzione è particolarmente utile quando non riesci a trovare il tuo smartphone.

Il Tile Mate è anche compatibile con dispositivi Android, iOS e assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Questo significa che puoi chiedere al tuo assistente vocale di trovare il tuo Tile, rendendo il processo ancora più semplice e senza mani. Inoltre, il Tile Mate è resistente all’acqua (IP67), garantendo durata e affidabilità.

Il Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti a 18,79€ su Amazon, grazie ad uno scontone del 25%, è un’offerta da non perdere. Parliamo della soluzione ideale per chi cerca un modo semplice ed efficace per tenere traccia dei propri oggetti quotidiani. È ora di rendere la tua vita quotidiana più organizzata e meno stressante!

