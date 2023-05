A vederlo sembra in tutto e per tutto un Apple Watch, e ha pure molte delle sue funzionalità. Eppure costa soltanto 19€ incluse spedizioni. Miracolo reso possibile dal Coupon del 50% disponibile solo per le prossime ore.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato aggiuntivo, ricordati di spuntare la voce applica coupon 50% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Lo smartwatch di Bidisky è un clone super low cost di Apple Watch, ma offre molte feature avanzate a un costo esiguo di appena 19€. Questo orologio intelligente è dotato di un cardiofrequenzimetro e di un monitoraggio del sonno, che permettono di monitorare la frequenza cardiaca in qualsiasi momento e di controllare l’andamento del sonno e molto altro. A differenza dell’orologio Apple, tuttavia, garantisce 7 giorni di uso normale e 30 giorni di standby. Insomma, può essere un’ottima scelta regalo per rendere le persone più sane e attive, e per chi vuole provare le feature di uno smartwatch spendendo niente.

Sembra Apple Watch

Se siete alla ricerca di uno smartwatch economico ma funzionale, potreste essere interessati al Bidisky Smart Watch. Questo orologio intelligente offre molte feature avanzate che vi sorprenderanno per il rapporto qualità-prezzo:

Monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno: lo smartwatch è dotato di un sensore ottico integrato che misura la frequenza cardiaca in tempo reale e la pressione sanguigna. Inoltre, monitora automaticamente i modelli di sonno e fornisce un'analisi della qualità del sonno (sonno profondo, sonno leggero e tempo di sveglia) per aiutarvi a capire meglio la vostra salute e a fare una regolazione ragionevole.

Supporto a 11 sport: passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi e GPS collegato. Supporta 11 modalità sportive come passeggiate, corsa, ciclismo, basket, calcio, badminton, salto con la corda, ping-pong, tennis, baseball e yoga. Potete impostare obiettivi personalizzati e visualizzare i dati in tempo reale sullo schermo o sull'app Da Fit.

Notifiche intelligenti: il dispositivo si connette al vostro smartphone tramite Bluetooth e vi avvisa di chiamate, SMS e notifiche da varie app social come Facebook, Twitter, Whatsapp, Linkedin, Messenger e Instagram. Potete anche controllare il lettore musicale e la funzione di ricerca del telefono dallo smartwatch.

Impermeabilità IP67 e batteria di lunga durata: lo smartwatch ha un grado di impermeabilità IP67 che vi permette di indossarlo quando nuotate in piscina senza preoccupazioni (ma non può tracciare i dati di nuoto). Ha una batteria di grande capacità che si ricarica in 2 ore e dura fino a 7 giorni con un uso normale o 30 giorni in standby. Lo smartwatch è adatto per lo sport all'aria aperta e gli allenamenti.

E per di più, è scontatissimo del 50%. Al momento della stesura di questo post non ci sono recensioni utente, ma nessun problema: se il prodotto non vi piace, o non fa per voi, basta un clic per rispedirlo indietro gratis e senza fastidi, con riaccredito immediato della somma spesa. Parliamo sempre di Amazon, no?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.