Utile a casa e in ufficio, una ciabatta smart multipresa è fondamentale per accendere e spegnere grandi e piccoli elettrodomestici direttamente con un comando vocale o un tocco sullo smartphone. Sì, perché questa ciabatta funziona con Alexa, Google Assistant, IFTTT e costa solo 25,99 euro grazie all’ottimo sconto di 11 euro applicabile tramite coupon. Grazie Amazon!

Ciabatta Smart? A questo prezzo, “sì, grazie”!

Di questi tempi, con i prezzi a cui è arrivata l’energia, ogni occasione per ridurre gli sprechi va presa al volo. Ed è innegabile che poter spegnere gli elettrodomestici da remoto, dovunque ci si trovi nel mondo, costituisca un ottimo stratagemma.

Questa ciabatta Smart Wi-Fi include 3 prese Schuko e ben 4 porte USB con cui mettere in ricarica i dispositivi come iPhone, iPad e AirPods.

L’attivazione/disattivazione delle prese può avvenire con la voce, attraverso Alexa e Google Home, oppure ancora più comodamente con IFTTT; si tratta di una piattaforma che permette di creare automazioni molto raffinate tra dispositivi che normalmente non si parlerebbero tra loro. Grazie a IFTTT, si possono fare cose tipo: “se la temperatura segnalata dal termostato supera un certo valore, avvia il ventilatore smart, pubblica la notizia su Twitter e spegni le luci“. Niente male, vero?

Ovviamente, prevede anche feature più semplici da gestire come la funzione timer per creare routine di accensione/spegnimento. Facile da gestire e configurare, oggi costa pure meno rispetto al solito. Ricorda però di spuntare la casella del coupon per ottenere lo sconto di 11 euro. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.