Chrome su iPhone cambia: ora l’AI è sempre a portata di tap

Google sta spingendo sempre di più sull’intelligenza artificiale e ora anche Chrome su iPhone inizia a cambiare modo di funzionare, portando l’AI direttamente dentro la navigazione quotidiana.

Nelle versioni più recenti del browser per iPhone, Google sta testando una nuova funzione chiamata “Ask Gemini”, che permette di accedere all’assistente AI in modo immediato, senza uscire dalla pagina che si sta visualizzando.

Non si tratta di una funzione nascosta o difficile da trovare, ma di un pulsante ben visibile integrato nella parte bassa dello schermo, accanto alle opzioni più usate del browser.

Come funziona “Ask Gemini” su Chrome

Toccando il pulsante dedicato a Gemini, si apre un pannello che si sovrappone alla pagina web, senza interrompere la navigazione.

In questo modo è possibile continuare a leggere un articolo mentre si fanno domande, si chiedono spiegazioni o si ottiene un riassunto dei contenuti direttamente tramite l’AI.

La pagina resta visibile in background, creando un’esperienza più fluida rispetto al passaggio tra app o schede diverse.

Un assistente integrato nel modo di navigare

L’idea alla base è rendere l’intelligenza artificiale parte integrante della navigazione, non un elemento separato.

Con questa integrazione, Chrome diventa qualcosa di più di un semplice browser, trasformandosi in uno strumento capace di aiutare l’utente mentre legge, cerca informazioni o approfondisce un contenuto.

È un approccio che punta a ridurre il tempo necessario per capire qualcosa, evitando passaggi inutili tra diverse applicazioni.

Un’evoluzione già vista su desktop

Questa direzione non è nuova, perché su computer Gemini è già in grado di riassumere pagine, rispondere a domande e lavorare su più schede aperte.

Portare queste funzioni su iPhone significa rendere l’esperienza più uniforme tra dispositivi, mantenendo lo stesso livello di assistenza anche in mobilità.

In pratica, l’AI diventa un supporto costante, indipendentemente da dove si utilizza il browser.

Non ancora per tutti, ma la direzione è chiara

Al momento la funzione è disponibile solo in versioni di test, attraverso build sperimentali e ambienti come TestFlight.

Questo significa che non è ancora accessibile a tutti gli utenti, ma indica chiaramente la direzione che Google vuole seguire.

L’obiettivo sembra essere quello di rendere l’AI il modo principale per interagire con il web, integrandola direttamente negli strumenti che si usano ogni giorno.

Un cambiamento nel modo di usare Internet

Se questa funzione verrà estesa a tutti, potrebbe cambiare il modo in cui si naviga online, rendendo le ricerche più rapide e meno frammentate.

Invece di aprire più schede o cercare informazioni altrove, l’utente potrà ottenere risposte direttamente all’interno della pagina che sta leggendo.

È un passaggio che va oltre il semplice aggiornamento di un’app, perché introduce un nuovo modo di usare il browser, più guidato e meno dispersivo.