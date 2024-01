CHE BOMBA: SET da 164 pezzi di matite e non solo a soli 17€ per bimbi e adulti!

Questo sì che è uno di quei regali che chiunque vorrebbe ricevere: un set incredibile e gigantesco con ben 164 pezzi fra matite colorate, acquerelli, pastelli, pastelli a olio, pennarelli e tanto altro ancora a un prezzo pazzesco. Quanto? Reggiti forte: solamente 17,99€ grazie a un coupon applicabile del 10% e a uno sconto già attivo su Amazon del 31%.

Il prezzo precipita quindi da 29€ a soli 17,99€ per prodotti di qualità, adatti sia a principianti che a professionisti, adorati da bambini e anche da adulti. Per un regalo diverso o per regalare a te stesso una valigetta contenente colori e sogni, non puoi davvero perdere questa occasione unica. Non a caso, questo prodotto è il più venduto in assoluto su Amazon nella categoria “set pittura per bambini”.

164 pezzi unici: vediamoli nel dettaglio

24 matite colorate

24 matite acquerellabili

48 pastelli colorati

48 pastelli a olio

12 acquerelli

1 temperamatite

1 gomma

2 spugne

20 fogli di carta A4

Il design con manico e bottone a pressione facilita il trasporto del set da pittura, e il materiale della scatola è leggero, rendendolo più facile da trasportare. Inoltre, il materiale è sicuro e non tossico, il pennello è colorato in modo uniforme e facile da asciugare. Questo kit da pittura include quasi tutti gli strumenti per la creazione dell’arte. Il set da 168 pezzi fa risaltare la vostra creatività: infatti il set da pittura viene fornito con una bella scatola ed è un regalo impressionante per i piccoli artisti in erba.

Non pensarci ulteriormente: applica il coupon del 10% oltre allos conto del 31% e ottieni il set da 164 pezzi di colori a soli 17,99€.

