ChatGPT gratis da WhatsApp: come accedere su iPhone e Android

Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale (AI) è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana, ed è quindi fondamentale comprendere come sfruttare al meglio queste tecnologie. In particolare, ChatGPT, un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI, è uno strumento potente che può essere utilizzato tramite web browser, scaricando l’app per iPhone da App Store o attraverso diverse piattaforme di messaggistica, tra cui WhatsApp e Telegram.

Utilizzo di ChatGPT su WhatsApp

Per utilizzare ChatGPT su WhatsApp, ci sono diverse opzioni a disposizione. Tra queste, troviamo:

BuddyGPT

BuddyGPT è un bot basato su ChatGPT che permette non solo di avere conversazioni testuali, ma anche di generare immagini. Per utilizzare BuddyGPT su WhatsApp, è sufficiente visitare il sito ufficiale di BuddyGPT e accedere alla chat di WhatsApp da lì. Si inizia con l’apprendimento dei comandi e delle limitazioni del bot, e poi si è liberi di interagire come si preferisce. Tuttavia, è importante notare che con BuddyGPT si ricevono solo 10 messaggi gratuiti e 3 generazioni di immagini al mese. Per un utilizzo illimitato, è disponibile un piano a pagamento.

WizAI

Un’altra opzione è WizAI, una soluzione ChatGPT su WhatsApp. WizAI può generare tutti i tipi di contenuti, e si può chattare con esso come se fosse un compagno su WhatsApp. Non è necessario registrarsi o fornire altri dettagli. Di base, si ricevono 5 messaggi gratuiti, e poi si deve pagare $2.00 al mese una volta esaurito questo limite​.

Shmooz AI

Shmooz AI è un bot che integra GPT-3, agendo come un mediatore. Non permette alle persone di utilizzare la loro API, ma si può facilmente configurare Shmooz visitandoil suo sito web ufficiale. Una volta fatto, si può chattare con Shmooz AI su WhatsApp come si farebbe con ChatGPT. Si noti che Shmooz è un servizio a pagamento con solo 5 messaggi gratuiti. Si deve quindi registrarsi per un livello premium, che parte da $2.99 al mese e offre 100 messaggi al mese​.

Tastiere basate su ChatGPT in WhatsApp

Oltre ai bot specifici, esistono anche tastiere che integrano ChatGPT, permettendo di sfruttare le sue capacità direttamente durante la digitazione dei messaggi. Ecco due delle migliori opzioni disponibili:

Microsoft Swiftkey con Bing AI

Microsoft Swiftkey è una tastiera alimentata da AI che ha pieno accesso alle nuove funzionalità di Bing AI. Non è chatGPT, ma si tratta del tool di intelligenza artificiale sfiluppato proprio da Microsoft. Tutto ciò che serve per utilizzarla è un semplice accesso con un account Microsoft. Una volta effettuato l’accesso, è possibile fare tap sull’icona di Bing e si ha la possibilità di chattare con Bing.

Si può facilmente chiedere di scrivere qualsiasi cosa e poi copiarla. È possibile anche riscrivere frasi con toni di voce diversi. Gli utenti possono scegliere tra toni come professionale, casual, cortese e anche post social. Si può persino cercare su Internet direttamente dalla tastiera. Swiftkey di Microsoft funziona senza problemi con tutte le sue funzionalità ed è sicuramente un’opzione da provare per avere ChatGPT sul proprio account WhatsApp.

Paragraph AI

Un’altra tastiera popolare basata su ChatGPT è Paragraph AI. È una soluzione di digitazione all-in-one per gli utenti mobili. Alimentata naturalmente dall’AI, Paragraph permette agli utenti di scrivere, rispondere e migliorare facilmente la loro scrittura. Paragraph AI è una tastiera AI multilingue e quindi supporta tutti i tipi di input linguistici.

La tastiera permette agli utenti di scrivere facilmente tutti i tipi di contenuti, inclusi saggi e email, di proporre diversi formati e altro ancora. Si può anche inserire un’email o un pezzo di testo, e la tastiera ChatGPT creerà una risposta o proporrà correzioni istantaneamente. Come Microsoft Swiftkey, basta passare alla tastiera e toccare l’opzione che si vuole utilizzare. Si riceverà una risposta in meno di un minuto.