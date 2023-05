OpenAI lancia l'app ChatGPT per iOS: un salto avanti nell'accessibilità dell'IA

OpenAI ha aperto un nuovo capitolo nella sua storia di innovazione annunciando l’introduzione di un’applicazione mobile ChatGPT per i dispositivi iOS.

ChatGPT arriva su iOS

Da quando ha debuttato pubblicamente nel 2022, ChatGPT ha riscosso notevole interesse per la sua capacità di fornire informazioni su una vasta gamma di argomenti, dalla logica del codice ai consigli di viaggio, tutto attraverso un’interfaccia di chat intuitiva. Questa popolarità ha fatto emergere una crescente necessità di accesso più semplice e immediato allo strumento, un desiderio che OpenAI ha ora realizzato con il lancio di una applicazione dedicata.

Il 18 maggio 2023, OpenAI ha annunciato l’introduzione dell’app ChatGPT per iOS attraverso un post sul suo blog aziendale. Secondo l’azienda, il rilascio è una risposta all’aumento dell’interesse degli utenti, in particolare tra coloro che trovano l’IA utile mentre sono in movimento. L’app è scaricabile gratuitamente dall’App Store e include la possibilità di sincronizzare la cronologia delle chat su tutti i dispositivi.

La nuova applicazione iOS serve anche come piattaforma per Whisper, la soluzione di intelligenza artificiale di OpenAI che trasforma la voce in testo, consentendo agli utenti di fornire istruzioni attraverso input vocali. Per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento ChatGPT Plus, avranno accesso a GPT-4 e ad altri vantaggi direttamente dall’app.

OpenAI ha anche rassicurato gli utenti Android, sottolineando che l’azienda sta pianificando il rilascio di un’applicazione simile anche per i dispositivi Android, nonostante non sia stata ancora annunciata una data specifica.

Come scaricare ChatGPT su iPhone

Per scaricare ChatGPT sul tuo iPhone, basta cercare “ChatGPT” o “OpenAI” nell’App Store. Per essere sicuri di scaricare l’app corretta, gli utenti devono cercare l’icona ufficiale dell’app e verificare che lo sviluppatore sia OpenAI. Una volta individuata l’app, basta toccare il pulsante “Ottieni” per avviare il download e seguire le istruzioni di autenticazione richieste dal dispositivo.

Il lancio dell’app ChatGPT ufficiale per iPhone segna un passo avanti significativo per l’accessibilità e la facilità d’uso del servizio. Questo permetterà agli utenti di concentrarsi maggiormente sulla ricezione di suggerimenti ideali e sulla risoluzione più rapida dei loro dubbi. Questa è un’aggiunta ben accolta alla suite di prodotti OpenAI, e non vediamo l’ora di vedere un’app equivalente per Android nel prossimo futuro.