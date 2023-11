Cavo USB C INIU da 100W: la confezione da 2 PEZZI a soli 13 EURO

Hai mai desiderato un’efficienza di carica che rivoluzioni la tua esperienza tecnologica? Due Cavi USB C INIU da 100W arrivano per soddisfare questa esigenza e ora puoi acquistarli ad un prezzo incredibile di 13,99€, con un’imperdibile offerta del 26% di sconto su Amazon.

È il momento di dire addio ai cavi fragili e alle cariche interminabili: il futuro è adesso e sta nel cavo INIU da 100W! La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti sfuggire un’offerta così conveniente!

Cavo USB C INIU da 100W: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La vera potenza di questo Cavo USB C INIU da 100W sta nelle sue specifiche tecniche avanzate.

INIU ha progettato questi cavi USB C con la capacità di supportare fino a 100W di potenza – significa che puoi caricare i tuoi dispositivi, dallo smartphone al laptop, alla massima velocità possibile. Realizzati con una lunghezza di 2 metri, offrono la flessibilità necessaria per muoverti liberamente mentre il tuo dispositivo è in carica.

Con la funzionalità di trasferimento dati ad alta velocità, che raggiunge fino a 480 Mbps, aspettati di sincronizzare foto, musica e dati in un lampo, senza rallentamenti.

La qualità costruttiva non è da meno: grazie a una struttura rinforzata e a un design antigroviglio, questi cavi sono creati per durare nel tempo, resistendo a piegamenti e torsioni. E non è tutto: il connettore è realizzato con lega di alluminio di alta qualità, assicurando una connessione stabile e sicura.

Con un pacchetto di due cavi INIU da 100W a soli 13,99€, il valore è evidente. Che tu sia un professionista in movimento, uno studente o semplicemente qualcuno che apprezza la qualità e l’efficienza, questa offerta è per te. Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di carica quotidiana con INIU. Vai su Amazon, approfitta di questo sconto del 26% e preparati a vivere la carica al massimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.