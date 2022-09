Cavo MultiRicarica 3 in 1: ricarichi tutto con un solo caricatore

Il Cavo MultiRicarica 3 in 1 di Raviad è geniale perché permette di ricaricare 3 dispositivi assieme utilizzando lo stesso cavo e un solo alimentatore. Grazie a un coupon, oggi costa ancora meno: 5€ e spicci incluse spedizioni.

Questo cavo multiricarica garantisce una ricarica sempre ad alta velocità fino a un massimo di 3A (senza sincronizzazione dati, ovviamente). Il produttore garantisce materiali di qualità grazie al rivestimento in Nylon ultra duraturo che lo rende molto resistente ai nodi e agli strattoni improvvisi. Nei test, resiste a sessioni di oltre 10.000 torsioni.

Il cavo 3-in-1 è lungo 1.2 metri, ed è fatto in Include una porta Lightning, una Micro-USB e una USB-C con cui può ricaricare tutti i tuoi dispositivi, da iPhone a iPad, da AirPods a AirTag in un colpo solo. E così, puoi finalmente dire addio a mille accessori e caricatori: basta un cavo per ricaricare tutto.

La compatibilità è assicurata perché sono supportati tutti i modelli di iPhone, tutti i Samsung Galaxy, i Huawei, Honor, Xperia, LG, e così via. Il prezzo come sempre è comprensivo di reso gratuito e spedizioni rapide per i clienti Amazon Prime.