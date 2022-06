Cavo MultiRicarica 3 in 1: ricarichi 3 dispositivi a 5,94€

Il Cavo MultiRicarica 3 in 1 di Raviad permette di ricaricare 3 dispositivi contemporaneamente con lo stesso cavo. Robusto e di elevatissima qualità, oggi costa solo 5,94€ incluse spedizioni.

Lungo 1.2 metri, questo cavo 3-in-1 in nylon Intrecciato può ricaricare tutti i tuoi dispositivi in un colpo solo grazie alla disponibilità di una porta Lightning, e una Micro-USB e una USB-C. Dì addio al groviglio di cavi, perché con il Raviad ne basta uno per ghermirli tutti.

L’unico limite è che non supporta la sincronizzazione dei dispositivi; ma a parte quello il Raviad 3 in 1 garantisce una Ricarica ad alta velocità fino a un massimo di 3 A. In più è costruito con materiali di alta qualità e rivestimento in robusto Nylon che lo rende anti-nodo e resistente contro a strappi e strattoni. Nei test, resiste a sessioni di oltre 10.000+ torsioni.

La compatibilità è elevatissima e sono supportati tutti i modelli di iPhone, tutti i Samsung Galaxy, i Huawei, Honor, Xperia, LG, e così via. Il prezzo è comprensivo di reso gratuito e spedizioni rapide per i clienti Amazon Prime.