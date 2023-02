Che tu abbia già un cavo Lightning o meno per il tuo iPhone non importa, perché non bastano mai. Eccone quindi uno lungo ben 2.8 metri e con certificazione MFi dal costo irrisorio. Grazie allo sconto Amazon del 19%, la spesa è di 6 euro e pochi spiccioli. Ottimo, non credi?

Cavo Lightning con certificazione MFi a meno di 7€?! Sì grazie!

Certificato MFi, questo cavo è assemblato col chip intelligente C89, il che si traduce in compatibilità perfetta con i device made-in-Cupertino, e soprattutto zero surriscaldamento e sovraccarico durante le fasi di ricarica. Realizzato con una guaina in nylon, il cavo Lightning per iPhone Aioneus ha superato più di 20.000 test di curvatura di 90 gradi. Lungo 2.8 metri, è perfetto per casa e ufficio.

Lo puoi usare con:

iPhone 14 (intera gamma)

iPhone 13 (intera gamma)

iPhone 12 (intera gamma)

iPhone 11 (intera gamma)

iPhone X/XS/XR/XS Max

iPhone 8/8 Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 6/6 Plus

iPhone SE (tutte le generazioni)

iPhone 5/5s/5c

iPad Air

iPad Air 2

iPad Mini 1/2/3/4

iPad Pro (modelli dal 2016 al 2019)

iPod Nano 7a generazione

iPhone Touch 5/6

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.