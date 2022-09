Cavo Lightning 2-in-1 tuo a poco più di 5 euro: COUPON 40%

Il tradizionale cavo Lightning di Apple lo conosciamo molto bene ed è perfetto nella sua semplicità. Tuttavia, osservando la situazione sotto un punto di vista diverso, è anche limitante. Sì perché esistono soluzioni più versatili, come questo cavo 2-in-1 che puoi utilizzare non solo con gli accessori USB-C, ma anche con quelli USB-A.

E per di più, il cavo Lightning 2-in-1 di SDBAUX (particolarmente apprezzato dagli utenti Amazon) è attualmente acquistabile ad un prezzo incredibile: solo 5,79 euro. Per ottenere lo sconto del 40% devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Ciò che balza subito all’occhio del cavo Lightning di SDBAUX è che ad una estremità presenta una USB-C e, essendo un 2-in-1, un adattatore di tipo USB-A. Le due parti sono tenute insieme da un lembo in silicone, quindi non devi avere alcun timore di perdere l’adattatore, che si applica in modo semplice e stabile.

Per quanto riguarda invece il cavo, presenta un rifinito rivestimento in nylon, cosa che lo rende anche più resistente dei cavi tradizionali che invece tendono a deteriorarsi forse anche troppo facilmente. E lo puoi usare oltre 30,000 volte, stando ai test effettuati dall’azienda.

Un cavo Lightning 2-in-1 è estremante utile. Immagina di dover utilizzare un power bank oppure un alimentatore munito solo di una porta USB-A: non potresti fare affidamento sul cavo Apple (ma anche di altri brand). Con il prodotto di SDBAUX invece non devi preoccuparti di nulla, puoi usare praticamente tutti gli accessori per smartphone in circolazione.