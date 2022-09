Nella la lista degli accessori must-have di tantissime persone ci sono i power bank. Sono una manna dal cielo in diverse circostanze, ma in tanti decidono di farne a meno per via delle dimensioni ingombranti e del peso eccessivo. Con il passare del tempo però le aziende del settore si sono specializzate e hanno lanciato sul mercato proposte sempre più compatte, come il Mini Power Bank da 4500mAh di iWALK, provvisto di un connettore Lightning e dunque compatibile con gli iPhone (anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e le custodie degli AirPods.

Il gadget di iWALK è attualmente in offerta su Amazon grazie al coupon del 15% da applicare manualmente (fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello). Puoi scegliere tra diversi colori, come Viola, Nero, Bianco e Rosso.

Il power bank è munito di un connettore Lightning, quindi lo puoi utilizzare con gli iPhone, ma anche con iPad e le custodie degli AirPods.

È un gadget ultra-compatto (ha le dimensioni di un rossetto o quasi), e lo puoi portare praticamente ovunque, in borsa così come in tasca.

Essendo da 4500mAh, puoi completare un ciclo di ricarica completo di iPhone 14.

All’interno della confezione trovi anche un cavo USB-C, necessario per ricaricare il power bank.

⚠️ Ricorda che di applicare manualmente il coupon del 15% per pagare il Mini Power Bank con connettore Lightning solo 22 euro. Le scorte potrebbero finire a breve, ti consiglio quindi di procedere quanto prima all’acquisto. ⚠️