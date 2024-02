Cassa bluetooth con 12 ore di autonomia JBL al 33% di sconto

JBL è un’azienda leader nella produzione di dispositivi per l’audio e oggi, su Amazon, è possibile risparmiare sull’acquisto della cassa bluetooth proprio di casa JBL che viene messa in sconto del 33% per un prezzo totale di 99,99€.

Maxi sconto del 33% sulla cassa JBL

JBL Flip 6 è un altoparlante Bluetooth portatile che offre un suono stereo potente e nitido grazie alla tecnologia JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie. Con la sua connettività senza fili, questo altoparlante consente di collegare fino a due smartphone o tablet tramite Bluetooth, offrendo un’esperienza audio ottimizzata tramite l’app JBL Portable.

Grazie alla modalità JBL PartyBoost, è possibile collegare più altoparlanti JBL compatibili per amplificare l’audio e creare un’atmosfera festosa. Il JBL Flip 6 offre fino a 12 ore di riproduzione continua con una sola carica, garantendo ore di intrattenimento senza interruzioni.

Il design portatile e vivace del JBL Flip 6 lo rende perfetto per l’uso in movimento, sia che tu sia in piscina o al parco. Con la sua resistenza all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67, questo altoparlante può essere utilizzato in ambienti esterni senza preoccupazioni. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori vivaci che si adattano al tuo stile e alla tua personalità.

Il JBL Flip 6 è progettato per essere facile da trasportare grazie al suo design compatto e leggero, ideale per l’uso con smartphone, tablet e altre apparecchiature audio portatili. Con il suo supporto da tavolo integrato, è possibile posizionarlo ovunque per godere della musica ovunque ci si trovi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 33% sulla cassa bluetooth JBL che viene venduta al prezzo totale e finale di 99,99€. Approfittane subito!

