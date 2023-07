CASETiFY Inside Out: cover che ti fanno vedere "dentro" i tuoi dispositivi

CASETiFY lancia oggi la nuova collezione Inside Out, presentando una serie di custodie e accessori per iPhone 14 che mettono in mostra i design interni del nuovo smartphone Apple. Con il nome appropriato, questa linea di aggiornamenti offre un tocco unico e sorprendente, avvolgendo qualsiasi iPhone 14 nei caratteristici fattori di forma distintivi del marchio e sottolineando i circuiti interni dell’apparecchio.

CASETiFY svela la nuova collezione Inside Out per iPhone 14: design interni in primo piano

La nuova gamma di custodie CASETiFY si allontana dalle solite collaborazioni con l’intelaiatura della cultura pop e si concentra invece su una visione interna del dispositivo. Mentre i design effettivi ricevono un nuovo tocco di creatività, le build delle custodie rimangono fedeli alla tradizione di alta qualità di CASETiFY. La collezione offre diverse opzioni di protezione, dalle coperture sottili trasparenti alle custodie più resistenti con una copertura aggiuntiva per proteggere il telefono da cadute e urti.

Sebbene CASETiFY non sia il primo marchio a offrire questo tipo di design, la sua collezione Inside Out offre un approccio distintivo, con fattori di forma unici e un’ampia gamma di personalizzazione. Alcuni altri marchi, come Spigen, hanno già presentato design simili, ma il valore aggiunto di CASETiFY risiede nella qualità premium delle build e nelle opzioni di personalizzazione più ampie.

Oltre alle custodie, la collezione Inside Out include anche alcuni accessori MagSafe essenziali. Tra questi, spicca il PowerThru Power Bank, con il suo design ispirato ai componenti interni. Un’altra aggiunta divertente è il portafoglio MagSafe, che mette in mostra la bobina magnetica dell’accessorio, unendo funzionalità e stile in modo innovativo.

La collezione CASETiFY Inside Out è disponibile per l’acquisto e offre diverse opzioni per iPhone 14, nonché per iPad, MacBook e alcuni modelli precedenti di iPhone. I prezzi partono da $42 e la linea si distingue per la sua originalità e creatività.

Se desideri un prodotto unico e innovativo, la nuova collezione Inside Out di CASETiFY offre un’ampia varietà di design che non deluderanno gli amanti della tecnologia. Con uno sguardo all’interno del tuo iPhone 14, potrai mostrare il cuore tecnologico del dispositivo con stile e personalità. Non perderti l’opportunità di possedere una delle custodie più esclusive sul mercato e aggiungi un tocco di originalità al tuo iPhone 14. La collezione CASETiFY Inside Out è ora disponibile, quindi non perdere tempo per acquistare la tua preferita. Rinnova il tuo stile e proteggi il tuo iPhone con uno dei prodotti più innovativi del momento!