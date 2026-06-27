"Case distrutte": la rivelazione sui razzi di Elon Musk

I rilevamenti tecnici effettuati dopo gli ultimi test di volo evidenziano una pressione acustica e vibrazioni al suolo capaci di mandare in frantumi i doppi vetri e incrinare le fondamenta in cemento armato delle abitazioni. Non si tratta di semplici disagi acustici, ma di un progressivo cedimento strutturale degli immobili che ha spinto le autorità locali a riconsiderare i piani di evacuazione temporanea.

Durante la sesta prova di volo del mega-razzo, l’energia liberata dai trentatré motori Raptor del primo stadio ha generato una propagazione di onde sismiche artificiali registrata dai sismografi locali con intensità paragonabile a micro-terremoti a bassa frequenza.

Case distrutte dai razzi di Elon Musk: le conseguenze inaspettate

I residenti del piccolo insediamento urbano originario, un tempo noto come Kennedy Shores e poi ribattezzato Boca Chica Village, si trovano al centro di una pressione immobiliare e ambientale senza precedenti. La maggior parte delle proprietà è stata rilevata dalla compagnia aerospaziale attraverso offerte di acquisto superiori al valore di mercato, ma una frazione di proprietari storici ha rifiutato i risarcimenti, rivendicando il diritto a non abbandonare le proprie case.

Questa resistenza ha creato una situazione paradossale: civili che vivono a ridosso di una delle zone industriali a più alto rischio del pianeta, regolata da rigidi protocolli di sicurezza federali che impongono l’allontanamento forzato durante ogni singola finestra di lancio.

Un dato laterale emerge dai registri della locale agenzia per la tutela della fauna: l’ecosistema del circostante Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge ha registrato una redistribuzione anomala delle specie nidificanti, con alcune popolazioni di uccelli migratori che hanno anticipato i periodi di transito di tre settimane, un fenomeno mai osservato nei trent’anni precedenti all’installazione delle rampe. Nel frattempo, i danni materiali non risparmiano le infrastrutture pubbliche, con la strada statale State Highway 4 che subisce continue interruzioni a causa dei detriti ad alta velocità proiettati dal soffio dei motori durante i test statici d’accensione.

La Federal Aviation Administration si trova in una posizione complessa, stretta tra la necessità nazionale di accelerare il programma lunare Artemis e l’obbligo di far rispettare il National Environmental Policy Act. I monitoraggi indipendenti indicano che il sistema di mitigazione ad acqua installato sotto la rampa, progettato per assorbire l’energia sonora, riduce l’impatto termico immediato ma vaporizza migliaia di litri d’acqua contaminata da residui di combustione, che poi ricade sotto forma di micro-pioggia chimica sulle aree umide salmastre limitrofe.

Molti proprietari hanno segnalato una corrosione accelerata delle componenti metalliche esterne delle case, dai condizionatori d’aria alle recinzioni, ben superiore alla normale usura salina della costa texana.

L’espansione della base ha modificato anche la composizione socio-economica della contea di Cameron, una delle più povere dello Stato, dove l’indotto tecnologico ha innalzato il costo della vita escludendo la popolazione locale dai benefici immediati. L’area originaria si è trasformata in un distretto industriale de facto, dove la presenza residenziale è ormai considerata un’anomalia normativa da sanare, mentre i tecnici valutano la fattibilità di barriere antirumore monumentali alte oltre venti metri lungo il perimetro stradale.