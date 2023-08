Casa pulita al MINIMO SFORZO con la Scopa elettrica 2-in-1 in OFFERTISSIMA

Finalmente potrai pulire casa con il minimo sforzo grazie a questo elettrodomestico top di gamma! Oggi su Amazon la scopa elettrica 2-in-1 Ariete 2761 Handy Force è in vendita a soli 56,11€, con uno sconto del 25% sul prezzo originale.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi vuole pulire la casa in modo facile e veloce. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, la promozione sta per scadedre!

Scopa elettrica 2-in-1 Ariete: tutte le funzionalità

Ariete 2761 Handy Force è una scopa elettrica 2 in 1, che funge sia da aspirapolvere che da aspira briciole. Grazie alla tecnologia ciclonica, è in grado di separare l’aria dalla polvere, garantendo una pulizia efficace e duratura. Inoltre, il filtro HEPA cattura il 99,9% di polvere e allergeni, rendendo l’aria più salubre e pulita.

La scopa elettrica Ariete 2761 Handy Force è dotata di una spazzola tradizionale e di un tubo telescopico, che permette di raggiungere con facilità anche gli angoli più difficili. Inoltre, essendo senza sacco, non richiede costi di manutenzione aggiuntivi.

Il dispositgivo è realizzato con materiali resistenti e duraturi. Grazie alla sua potenza di 600 watt, è in grado di aspirare polvere, briciole e altri detriti con facilità, lasciando pavimenti, tappeti e tessuti perfettamente puliti.

Oltre alla tecnologia ciclonica e al filtro HEPA, che garantiscono una pulizia profonda e igienica, questa scopa elettrica è dotata di una spazzola tradizionale, ideale per la pulizia di pavimenti e superfici dure, e di un accessorio per aspirare briciole, peli e polvere dai tessuti.

Il tubo telescopico, regolabile in altezza, permette di adattare la scopa elettrica alle diverse esigenze di pulizia, mentre il cavo lungo 5 metri garantisce un’ottima autonomia di movimento, senza dover cambiare continuamente la presa di corrente.

Oggi la scopa elettrica Ariete è in offerta speciale su Amazon: con uno sconto del 25% potrai acquistarla a soli 56,11€. Approfitta della mega promozione il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.