CarPlay migliora ancora: le tre novità recenti che rendono l’iPhone in auto più utile

CarPlay continua a crescere in modo silenzioso ma concreto, e nelle ultime settimane tre aggiornamenti diversi hanno reso l’esperienza in auto più ricca, più pratica e più vicina all’uso reale di chi ha un iPhone.

Quando si parla di CarPlay, spesso l’attenzione si concentra sui grandi annunci o sui cambiamenti di sistema più evidenti. In realtà, una parte importante della sua evoluzione passa dagli aggiornamenti delle app, che nel tempo trasformano l’interfaccia dell’auto in qualcosa di sempre più utile nella vita quotidiana. Ed è proprio quello che sta succedendo ora, con tre novità che toccano sport, intelligenza artificiale e messaggistica.

Apple Sports porta i widget anche in auto

La prima novità riguarda Apple Sports, che ha iniziato a supportare i widget dentro CarPlay. Anche se non esiste ancora un’app completa dedicata, questa integrazione permette comunque di vedere in auto alcune informazioni rapide e molto utili, come risultati in tempo reale e calendario delle partite delle squadre seguite.

È un’aggiunta piccola solo in apparenza, perché conferma una tendenza precisa: i widget, arrivati su CarPlay con iOS 26, stanno diventando uno degli strumenti più interessanti dell’interfaccia. Offrono informazioni rapide, leggibili e immediate, senza appesantire la navigazione sul display dell’auto. Per chi segue lo sport, significa avere un colpo d’occhio più comodo su ciò che conta mentre è in movimento.

Perplexity amplia il lato AI di CarPlay

La seconda novità tocca uno dei temi più osservati del momento, cioè l’ingresso dell’AI nell’esperienza Apple in auto. Dopo ChatGPT, anche Perplexity è diventato compatibile con CarPlay, grazie al supporto introdotto per i chatbot vocali di terze parti.

Qui il punto interessante è soprattutto il modo in cui Apple ha scelto di gestire questa apertura. L’interazione resta quasi del tutto affidata alla voce, con pochissimo testo sullo schermo, per mantenere l’uso più coerente possibile con la sicurezza alla guida. È un equilibrio importante: da una parte si aprono nuove possibilità per ottenere risposte e informazioni in auto, dall’altra Apple continua a tenere sotto controllo forma e limiti di questo tipo di esperienza.

WhatsApp cambia passo e diventa più completo

La terza novità è forse quella con l’impatto più immediato per molti utenti. WhatsApp ha infatti aggiornato in modo profondo la sua presenza su CarPlay, abbandonando una logica troppo dipendente da Siri e offrendo finalmente un’interfaccia più completa e più naturale da usare.

Adesso è possibile consultare la cronologia chiamate, vedere i contatti preferiti, accedere alle chat recenti e muoversi dentro l’app in modo più diretto. È il tipo di aggiornamento che non fa rumore come un nuovo sistema operativo, ma che cambia davvero la qualità dell’esperienza tutti i giorni.

Un’evoluzione concreta, non solo estetica

Queste tre novità mostrano bene come CarPlay stia maturando. Non è più soltanto una schermata ordinata per musica, mappe e chiamate, ma uno spazio sempre più ricco, dove informazioni, comunicazione e assistenza vocale si combinano in modo più credibile.

Il risultato è un’esperienza che resta semplice, ma che inizia a diventare anche più completa. Ed è proprio questo il punto più interessante: Apple non sta trasformando CarPlay in qualcosa di spettacolare a colpo d’occhio, ma in uno strumento che, aggiornamento dopo aggiornamento, diventa davvero più utile ogni volta che si sale in auto.