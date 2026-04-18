CarPlay apre ai chatbot AI su iPhone: dopo ChatGPT arriva anche Perplexity

CarPlay sta diventando uno spazio sempre più aperto alle app vocali basate sull’intelligenza artificiale, e con iOS 26.4 Apple ha iniziato a permettere anche su iPhone l’uso in auto di chatbot come ChatGPT e, più di recente, di Perplexity.

La novità è interessante perché mostra un’evoluzione concreta di CarPlay, che finora era rimasto legato soprattutto a navigazione, musica, chiamate e messaggi. Ora invece Apple sta lasciando entrare anche una nuova categoria di app, quelle conversazionali basate sulla voce, pensate per interagire senza toccare lo schermo e con un approccio più adatto alla guida.

Il primo nome ad arrivare è stato ChatGPT, che ha ottenuto il supporto a CarPlay poco dopo il rilascio di iOS 26.4. In pratica, chi usa un iPhone aggiornato e un’auto compatibile può avviare nuove conversazioni vocali direttamente dall’interfaccia di CarPlay oppure riprendere una conversazione già iniziata nell’app sul telefono. È un passo piccolo solo in apparenza, perché porta l’AI generativa dentro uno degli ambienti Apple più delicati sul piano dell’usabilità quotidiana.

Perplexity arriva su CarPlay, ma con più limiti pratici

Dopo ChatGPT è arrivato anche Perplexity, che ha adottato il supporto a CarPlay puntando soprattutto sulla modalità vocale. Qui però emerge una differenza importante: per sfruttarlo davvero serve in molti casi un piano a pagamento, perché la parte più utile dell’esperienza passa proprio dalla voice mode. Per chi non ha un abbonamento adeguato, il margine di utilizzo resta più ristretto e l’app perde una parte del suo valore pratico in auto. Questa è un’inferenza basata sul fatto che Perplexity lega molte funzioni vocali avanzate alla propria esperienza premium su iPhone.

Il punto più interessante, però, non è tanto il singolo servizio quanto il segnale generale. Se CarPlay oggi accoglie ChatGPT e Perplexity, significa che Apple sta costruendo un quadro in cui i chatbot vocali possono trovare spazio come categoria vera e propria, sempre entro limiti compatibili con la sicurezza alla guida.

Apple apre, ma senza trasformare CarPlay in un caos

Apple non consente a qualsiasi app di arrivare in auto in modo libero. CarPlay resta un ambiente fortemente regolato, con categorie precise e entitlement dedicati per gli sviluppatori. La documentazione Apple conferma che le app devono rientrare in categorie approvate e ottenere autorizzazioni specifiche per integrarsi con CarPlay. Inoltre, la guida aggiornata per sviluppatori cita esplicitamente le voice-based conversational apps tra le eccezioni previste per le interazioni vocali all’interno dell’esperienza CarPlay.

Questo significa che Apple sta aprendo una porta, ma lo sta facendo in modo controllato. Non è una corsa senza regole ai chatbot sul display dell’auto. È piuttosto un allargamento graduale di CarPlay verso strumenti che possono avere un senso reale quando vengono usati con la voce, senza distrarre troppo e senza snaturare l’interfaccia.

Una direzione che può diventare importante per l’ecosistema Apple

Resta ora da capire quali altri nomi seguiranno questa strada. Per il momento non si vedono ancora integrazioni ufficiali di servizi come Claude, Gemini o Grok, ma il fatto che Apple abbia già aperto il terreno a più app conversazionali suggerisce che CarPlay potrebbe diventare uno dei prossimi spazi in cui l’AI di terze parti cercherà visibilità dentro l’ecosistema iPhone.

Per Apple il punto delicato sarà mantenere l’equilibrio tra utilità e semplicità. In auto non serve un assistente che faccia tutto, ma uno che sappia rispondere bene, in fretta e senza aggiungere attrito. Se questa categoria di app riuscirà a restare essenziale e credibile, CarPlay potrebbe diventare uno dei luoghi in cui l’intelligenza artificiale smette di sembrare una demo e inizia davvero a trovare un uso quotidiano.