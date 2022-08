Caricabatterie Wireless da Auto con HaloLock ad un OTTIMO PREZZO

Quanto sarebbe comodo avere un dispositivo capace di agganciarsi con il MagSafe al vostro iPhone, così da tenerlo in sede durante un viaggio in auto davanti alla plancia, che però nel frattempo ricarica il vostro dispositivo? In realtà questo prodotto esiste, ed oggi è venduto da Amazon a 27,99€.

Il dispositivo in questione è un supporto per iPhone magnetico, capace di ricaricarlo nel frattempo grazie alla corrente elettrica che viene trasmessa dal cavo che potrete inserire in basso: in questo modo, in qualunque momento, avrete il vostro telefono davanti agli occhi e nel frattempo pronto per una giornata di lavoro.

La gestione intelligente del calore ti permette di caricare a velocità quasi identiche ai caricatori MagSafe ufficiali: purtroppo non è compreso l’adattatore QC da 18W, richiesto per la ricarica veloce, ma una volta acquistato potrete inserirlo così d’averla.

I magneti sorreggono fino a 1,4 chilogrammi, l’anello in silicone antiscivolo tiene il telefono in posizione (anche se la pagina prodotto consiglia per strade più dissestate è raccomandata una cover MagSafe ufficiale o una cover ESR HaloLock).

Il prodotto, spesso con un prezzo attorno ai 34,99€, oggi è in offerta al minimo storico a 27,99€: inoltre, acquistando 2 articoli della lista (che potete vedere nella zona coupon) avrete un ulteriore 10% di sconto.