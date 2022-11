Chi ha messo insieme un ecosistema Apple (completo o parziale), dovrebbe puntare anche all’acquisto di accessori che rendano l’esperienza di ricarica più comoda e, perché no, organizzata. Questo caricabatterie wireless 3-in-1, che funge anche da supporto, è in offerta su Amazon a 19,99 euro grazie al coupon valido per uno sconto del 50%. Ricorda di spuntare la casella del Coupon (la voce evidenziata in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il caricabatterie wireless 3-in-1 in questione è davvero un concentrato di tecnologia. È pieghevole, dunque occupa pochissimo spazio anche quando devi trasportalo in borsa o nello zaino (anche in tasca, perché no), ma una volta posizionato sulla scrivania o sul comodino, sprigiona tutta la sua potenza.

L’alimentatore da 18W con tecnologia QC3.0 è incluso nella confezione, cosa assolutamente non scontata. Per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods in contemporanea ti basta sollevare la base per lo smartphone (compatibile non solo con iPhone, ma con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi), munito di un “braccio” con il caricabatterie per Apple Watch. Infine, guardandolo frontalmente, sul lato destro trovi anche la base per gli AirPods.

📢 L’offerta potrebbe avere breve durata, quindi ti consiglio di sbrigarti. E non dimenticare di spuntare la casella del coupon (valido per lo sconto del 50%) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.