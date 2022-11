Su eBay è attiva una promozione clamorosa che consente di risparmiare il 15% su una marea di prodotti. E pensa che tra gli articoli inclusi c’è anche iPhone 14 da 128GB, che grazie all’offerta è acquistabile a 879 euro, ovvero 150 euro in meno rispetto ai 1.029 suggeriti da Apple. Attenzione però: per concludere l’affare (perché di questo si tratta…) devi utilizzare il codice “REGALI22”, che si traduce in uno sconto di 50 euro oltre a quello del 10% già applicato.

Se sei interessato/a, ti consiglio di fare in fretta perché al momento della stesura di questo articolo ne sono stati venduti già 92.

Lo smartphone è venduto da MegaStore Italy, rivenditore professionale con oltre 208mila recensioni e feedback positivo al 100%. La spedizione, inoltre, è totalmente gratuita.

iPhone 14: oggi è un Best Buy

In termini di look, non c’è praticamente nulla di rilevante da segnalare rispetto ai device lanciati da Apple lo scorso anno. Non che sia una nota dolente, sia chiaro: un design così è sempre incredibile, anche con qualche anno sulle spalle. Di conseguenza possiamo dire che iPhone 14 (in offerta c’è la colorazione Mezzanotte) è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, ben protetto dal Ceramic Shield e con tecnologia True Tone. Sul retro la solita – stupenda – pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Parlando di performance, viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Un processore di cui non ci si può assolutamente lamentare e che mette in ridicolo anche processori più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, anche le applicazioni notoriamente più “pesanti”.

Quando si tratta di foto e video, non ce n’è per nessuno. La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.

Cosa devi sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

