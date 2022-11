È chiaramente ispirato all’alimentatore duo MagSafe di Apple. Dal punto di vista estetico e funzionale i punti in comune sono tanti, ma in realtà quello di Essager è un caricabatterie wireless che può ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea (non “solo” due) e soprattutto costa molto meno. Anzi, oggi è ancora più conveniente, perché grazie allo sconto Black Friday lo paghi 29,99 euro anziché 42 euro. Davvero niente male.

Caricabatterie wireless 3-in-1 + Black Friday, la coppia perfetta

Come avrai probabilmente già intuito, questo caricabatterie wireless è pensato principalmente per iPhone, AirPods e Apple Watch. Il charger a induzione che trovi al centro è compatibile unicamente con lo smartwatch del gigante di Cupertino, e alla sua base integra anche un LED comodo da accendere durante le ore notturne. La sua luminosità è regolabile.

Per quanto riguarda invece gli altri due caricabatterie, li puoi utilizzare con qualsiasi altro dispositivo con supporto alla standard Qi. Gli ultimi smartphone di Samsung e altri brand, oppure le cuffie wireless Major IV di Marshall, ad esempio.

Nonostante il design pieghevole, questo caricabatterie wireless è resistente nel tempo. Per la sua alimentazione è necessario un cavo USB-C (incluso nella confezione). Questo per consentire la ricarica rapida da 15W.

📢 Il caricabatterie wireless di Essager è uno degli accessori più acquistati in questo Black Friday, per questo ti consiglio di concludere l’affare in tempi brevi. Non sappiamo quante unità siano ancora disponibili al momento, quindi meglio procedere alla velocità della luce.