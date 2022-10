Utilizzare quotidianamente più dispositivi tech come iPhone, Apple Watch e AirPods significa avere sparsi per casa alimentatori e cavi, creando spesso caos. Se pensi che non ci sia un modo per mettere un po’ d’ordine ti sbagli di grosso, perché i caricabatterie wireless 3-in-1 servono (anche) a questo. Ne stai cercando uno? È attualmente in super sconto su Amazon la proposta di VESSTT, che grazie alla straordinaria combo “sconto + coupon” passa da 42,99 euro a 28,89 euro. Un vero affare, ecco perché cliccare su “aggiungi al carrello” è quasi un obbligo. Vero?

Si tratta di una OFFERTA LAMPO, quindi di breve durata, e ricorda di spuntare la casella del Coupon per applicare un ulteriore sconto del 15%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Il caricabatterie wireless 3-in-1 in questione è davvero un concentrato di tecnologia. È pieghevole, dunque occupa pochissimo spazio anche quando devi trasportalo in borsa o nello zaino (ma anche in tasca, perché no), ma una volta posizionato sulla scrivania o sul comodino, sprigiona tutta la sua potenza.

L’alimentatore da 18W con tecnologia QC3.0 è incluso nella confezione, cosa assolutamente non scontata. Per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods in contemporanea ti basta sollevare la base per lo smartphone (compatibile non solo con iPhone, ma con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi). Sul retro trovi infatti quelle per gli auricolari wireless per lo smartwatch (a proposito, hai visto il primo indossabile rugged di Apple?).

⚡️ Ti ricordo che si tratta di una offerta lampo, dunque di durata limitata. E non dimenticare di spuntare la casella del coupon (valido per un ulteriore sconto del 15%) prima di aggiungere il prodotto al carrello.