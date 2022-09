Presentato al grande pubblico come uno smartwatch per chi pratica sport estremi, Apple Watch Ultra ha fatto parlare di sé in questi giorni più per il design (e il prezzo) che per altro. È robusto, grande, molto grande, e poco adatto a chi ha un polso piccolo. Oggi però scopriamo un suo lato fino a questo momento rimasto celato: è incredibilmente resistente.

Apple lo descrive come un “orologio che va oltre ogni limite, per atleti e atlete che sfidano l’impossibile“, e non ha tutti i torti. Apple Watch Ultra vanta infatti una cassa in titanio da 49mm con bordi rialzati per proteggere il vetro anteriore piatto in cristallo di zaffiro. Poi è resistente all’acqua fino a 100 metri, è certificato MIL-STD 810H e IP6X (resistenza alla polvere). Insomma, ci siamo capiti.

La scheda tecnica parla chiaro, ma quanto è resistente nella pratica questo indossabile che in Italia si fa pagare oltre 1000 euro? La risposta è nel video di TechRax, che prende letteralmente a martellate Apple Watch Ultra.

Nel video, il dispositivo made-in-Cupertino resiste alle bordate iniziali. Anzi, la cosa che lascia un po’ tutti a bocca aperta è che è il tavolo su cui è appoggiato l’Ultra a cedere per primo alle martellate. Ne servono invece diverse per mandare in frantumi lo schermo in cristallo di zaffiro, a conferma del fatto di quanto sia incredibilmente resistente. E la cassa in titanio? Come se nulla fosse successo. Davvero pazzesco.

Vuoi anche tu al polso lo smartwatch più resistente in assoluto? Apple Watch Ultra è disponibile su Amazon a 1.009 euro, e puoi optare anche per il pagamento a rate tramite il servizio gratuito del gigante di Seattle: 5 rate da 201,80 euro al mese.