La differenza tra un caricabatterie wireless e uno cablato è che il primo è decisamente più comodo da utilizzare. Lo puoi posizionare dove vuoi, tanto sulla scrivania quanto sul comodino, e poi non devi fare altro che appoggiarci sopra lo smartphone. Una comodità che tuttavia spesso si fa ben pagare, ed ecco perché ti segnalo il super sconto del 45% sul caricabatterie di INIU da 15W che, a dirla tutta, funge anche da supporto.

Il caricabatterie wireless da 15W di INIU è compatibile con tutti gli smartphone con supporto allo standard Qi, quindi anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro (puoi acquistare l’ultimo top di gamma di Apple direttamente da qui). Molto utile il fatto che si possa posizionare il device sia in verticale che in orizzontale, così non avrai alcun problema di allineamento con le bobine necessarie al funzionamento della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, questo gadget è ben fatto e gradevole alla vista. Il look è moderno ma senza quei fronzoli che alla lunga potrebbero dare fastidio. È presente anche un indicatore a LED che ti informa sullo stato di ricarica e che si adatta alle ore del giorno. Di notte, ad esempio, diventa meno luminoso, in modo da non disturbare il sonno.

Una cosa non scontata e che vale la pena segnalare è che all’interno della confezione è incluso anche il cavo da USB-A a USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.

Il super sconto del 45% è già applicato quindi non devi preoccuparti di spuntare la casella del Coupon o di inserire un codice da tradurre in un risparmio. L’unica cosa da fare è cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”. La spedizione, infine, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.