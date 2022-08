La piazzi lì, sulla scrivania ma anche sul comodino, e poi non devi fare altro che appoggiarci sopra lo smartphone. Sto parlando del caricabatterie wireless, che ti farà dimenticare la noia di dover andare alla ricerca dell’alimentatore e del cavo che probabilmente avrai lasciato chissà dove, in giro per casa.

Oggi il caricabatterie a induzione da 15W di INIU (uno dei brand più popolari su Amazon) con funzione Temp°Guard è in offerta a 12,99 euro. Meglio di così, non si può.

Il caricabatterie wireless da 15W è compatibile con tutti i dispositivi con supporto allo standard Qi, dunque anche gli ultimi iPhone (ma anche AirPods, per dire). Lo puoi posizionare dove vuoi, e non avrai alcun problema di allineamento con le bobine che sprigionano la potenza della ricarica a induzione.

Dal punto di vista estetico, il gadget di INIU è ben fatto e gradevole alla vista. Interessante l’indicatore a LED che informa l’utente sullo stato di ricarica e che si adatta autonomamente alle condizioni ambientali. Insomma, c’è ma non arreca fastidio, nemmeno durante le ore notturne.

Per quanto riguarda la tecnologia Temp°Guard, si tratta di una soluzione studiata da INIU per il controllo della temperatura dell’accessorio e, di conseguenza, per proteggere la batteria dello smartphone da surriscaldamento e danni.

All’interno della confezione è incluso anche il cavo USB-C necessario per l’alimentazione del caricabatterie.