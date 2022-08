Apple, ancora un trimestre da record: l'iPhone è inarrestabile

Come da programma, Apple ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 25 giugno di quest’anno. Ebbene, c’è stata qualche sorpresa? Assolutamente sì, perché in termini di fatturato è stato stabilito un nuovo record – per il trimestre di giugno, s’intende – con ben 83 miliardi di dollari. Il dispositivo che ha regalato più soddisfazioni? Ovviamente, iPhone.

L’incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è di due punti percentuali e un utile trimestrale per azione diluita di 1,20 dollari.

Iniziamo con il dire che quello in esame è stato un trimestre ottimo per i servizi dell’azienda di Cupertino (App Store, Apple Music, Apple Care e così via): parliamo di 19,6 miliardi di dollari. Ma ad essere straordinario è soprattutto iPhone con i suoi 40,6 miliardi di dollari. Ci chiediamo cosa succederà dopo settembre/ottobre, ovvero dopo la presentazione della line-up iPhone 14.

iPhone : 40,6 mld di dollari (39,5 mld nel terzo trimestre 2021)

: 40,6 mld di dollari (39,5 mld nel terzo trimestre 2021) Mac : 7,3 mld di dollari (8,2 mld nel terzo trimestre del 2021)

: 7,3 mld di dollari (8,2 mld nel terzo trimestre del 2021) iPad : 7,2 mld di dollari (7,3 miliardi nel terzo trimestre del 2021)

: 7,2 mld di dollari (7,3 miliardi nel terzo trimestre del 2021) Indossabili, Casa e Accessori : 8 di dollari (8,7 mld nel terzo trimestre del 2021)

: 8 di dollari (8,7 mld nel terzo trimestre del 2021) Servizi: 19,6 mld di dollari (17,4 miliardi nel terzo trimestre del 2021)

E dunque, c’è anche qualche nota dolente. Parlare di crisi sarebbe un grosso errore, ma i cali registrati da Mac e iPad dovrebbero far riflettere.

Tim Cook, CEO di Apple:

I risultati record di questo trimestre riflettono l’impegno continuo di Apple nell’innovare, nel portare avanti nuove possibilità e arricchire la vita dei nostri clienti. Come sempre, siamo guidati dai nostri valori, che applichiamo a tutto ciò che realizziamo, dalle nuove funzioni pensate per proteggere la privacy e la sicurezza di ogni utente agli strumenti che aumentano l’accessibilità, parte integrante del nostro impegno, da sempre volto a creare prodotti per tutti.

Luca Maestri, CFO di Apple: