Meglio uno in più, che uno in meno. Tale modo di pensare è valido anche per i caricabatterie? Assolutamente sì, ed è per questo motivo che – a prescindere dal fatto che tu ne abbia già uno – ti segnalo questo charger da ben 66W di UGREEN in offerta a 33,99 euro su Amazon. Il mattoncino (è piccolo davvero, non temere), vanta due USB-C e lo puoi usare con tutti i device che hai.

Iniziamo con il dire che questo mostruoso caricabatterie da 66W è compatibile con praticamente tutti i protocolli di ricarica (Power Delivery 3.0, PPS, Qualcomm QC 3.0 e così via). E poi è certamente un punto a favore il fatto che a realizzarlo sia UGREEN, brand che mette qualità e sicurezza al primo posto e che, proprio per questo motivo, risulta particolarmente apprezzato da chi bazzica su Amazon.

Come detto poco sopra, è munito di due porte USB-C e ciò significa che ti consente di ricaricare anche due dispositivi in contemporanea. Un iPad e un MacBook, per dire.

Tutta questa potenza – 66W, ripetiamo – è racchiusa in un gadget dalle dimensioni contenute. Rispetto agli altri della sua categoria, il caricabatterie di UGREEN è circa il 50% più piccolo, quindi è anche molto pratico e non pesa quando devi portarlo in giro.

Concludiamo questa breve presentazione puntando i riflettori sulla sicurezza. Che viene prima di tutto, vero? UGREEN ha sviluppato un sistema che protegge i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamenti anomali e così via. Insomma, puoi andare sul sicuro. Clicca su “aggiungi al carrello” e concludi l’affare. Via, senza pensarci due volte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.