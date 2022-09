Se hai smarrito il tuo alimentatore oppure hai acquistato un nuovo iPhone e vuoi affiancargli il partner perfetto, ti segnalo un’ottima offerta su un caricabatterie USB-C da 30W che passa da 15,99 euro a 9,50 euro. Il prezzo in promozione è il frutto di uno sconto già applicato e di un ulteriore sconto del 30% che bisogna attivare manualmente spuntando la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Dietro il caricabatterie USB-C oggi in offerta c’è INIU, un brand particolarmente noto su Amazon e che centinaia di utenti consigliano. Pur essendo compatto, è munito di due porte: una USB-C con PD da 30W e una USB-A QC3.0 da 18W. Insomma, ricarica rapida per tutti, anche in contemporanea.

L’aspetto fondamentale di questo gadget è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 30W è un Best Buy, oggi più che mai. Ricorda solo di spuntare la voce Coupon prima di aggiungerlo al carrello: solo in questo modo riceverai lo sconto del 30%.