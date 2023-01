Apple – così come tante altre aziende che hanno deciso di eseguire il suo esempio – non include più il caricabatterie USB-C nelle confezioni di vendita degli iPhone. E dunque, se hai tra le mani il tuo nuovo melafonino ma non hai a disposizione un charger al passo coi tempi, te ne consiglio uno da 25W e che costa solo 10,99 euro, ovvero meno della metà rispetto a quello di Apple.

Quello di Sakahyro (non badiamo tanto al nome di questa azienda…) potrebbe essere definito un caricabatterie universale, nel senso che lo puoi usare con una marea di dispositivi. Non solo gli iPhone di Apple, ma anche smartphone, tablet, controller e console di gioco portatili di tanti altri marchi, come Samsung, Google e anche la stessa Amazon.

Il caricabatterie USB-C è da 25W, come detto, dunque supportano la ricarica rapida che dimezza i tempi e non ti costringe ad attendere chissà quanto tempo per far sì che il tuo smartphone passi dallo 0 al 100% di carica. La sua è una porta USB-C, dunque compatibile tanto sia con i cavi da USB-C a USB-C sia con i cavi per i device Apple, ovvero da USB-C a Lightning.

Esteticamente, è chiarissima la fonte d’ispirazione (il caricabatterie di Apple). Poi è super compatto, e soprattutto è realizzato con materiali resistenti. Infine, ti segnalo l’integrazione di un sistema di sicurezza che previene anomalie come sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti.

