Unisce scrittura e lettura e per questo è tra i prodotti più ambiziosi dell’intera linea Kindle di Amazon. Il Kindle Scribe, con il suo display da 10,2 pollici a 300 ppi e con supporto alla penna, è acquistabile da oggi sullo store digitale del gigante di Seattle a partire da 369,99 euro.

Kindle Scribe

Lo Scribe vanta un display antiriflesso da 10,2 pollici con tecnologia Paperwhite ad alta risoluzione a 300 ppi. Sì, è il primo al mondo ad unire tutte queste caratteristiche, e questo è senza alcun dubbio un punto a favore del nuovo arrivato della famiglia Kindle.

Nella lista dei “pro” c’è anche la penna, che ti consente di scrivere appunti e pensieri sulle pagine digitali dei milioni di libri presenti nel Kindle Store. E tutte le note che prendi vengono organizzate automaticamente per libro in un’unica sezione, così saprai sempre dove andarle a ripescare, in modo ordinato e user-friendly. Poi puoi creare taccuini, diari e liste scegliendo tra diversi layout. È come scrivere su carta, assicura Amazon.

A proposito della penna, puoi scegliere tra modello Base e Premium. Le differenze tra le due configurazioni? Ce le spiega Amazon:

Entrambe offrono una precisione estrema, una sensazione naturale sulla mano e si fissano comodamente al lato del dispositivo con un magnete. Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti facilmente accessibili dal menu di scrittura sullo schermo. La penna Premium include anche una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Kindle, ovviamente, fa rima con lettura, quindi con l’acquisto dello Scribe hai a disposizione anche la solita, eccellente esperienza Kindle, appunto. Puoi anche personalizzarla regolando la dimensione dei caratteri, aumentando l’interlinea o passando alla modalità scura. E poi, su un display da 10,2 pollici, la lettura è ancora più strepitosa.

Configurazioni e prezzi

Al Kindle Scribe puoi abbinare la penna Basic o la penna Premium. Inoltre, puoi scegliere il taglio di memoria che meglio si addice alle tue necessità: 16GB, 32GB o 64GB.

Con penna Basic e 16GB di memoria : 369,99 euro

Con penna Premium e 16GB di memoria: 399,99 euro

Con penna Premium e 32GB di memoria: 419,99 euro

Con penna Premium e 64GB di memoria: 449,99 euro

