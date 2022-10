Con il lancio di iPhone 12 Apple ha fatto debuttare anche una nuova tecnologia chiamata MagSafe, diversa da quella per MacBook e utile per agganciare gadget al retro degli smartphone, principalmente caricabatterie. Tra questi c’è anche quello Belkin da 20W oggi acquistabile su Amazon ad una cifra davvero conveniente. Grazie allo sconto del 47%, il prezzo finale crolla a 23,81 euro. Prima lo si aggiunge al carrello, meglio è.

Lo si potrebbe definire un tappetino per la ricarica wireless, ma in realtà il gadget di Belkin da 20W è ben più versatile. Dato che si aggancia magneticamente al modulo MagSafe di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, consente l’utilizzo dello smartphone anche quando quest’ultimo è in ricarica.

Il design è curato e rifinito, in pieno stile Belkin, i cui prodotti sono venduti anche dalla stessa Apple. Non occupa molto spazio sulla scrivania ed è abbastanza sottile, quindi non arreca fastidio quando si impugna l’iPhone, e il cavo è lungo ben 2 metri. Altro vantaggio è che l’alimentatore da parete da 20W è incluso nella confezione, quindi sei subito pronto/a a ridare energia allo smartphone.

Non sappiamo quanto durerà la promozione sul caricabatterie di Belkin. Il consiglio, come al solito in questi casi, è di procedere quanto prima con l’acquisto.