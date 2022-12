Con il Natale alle porte, Amazon – quasi a voler rispondere al “rivale” eBay – ha lanciato una marea di offerte. Tra i brand che partecipano c’è anche Belkin, e infatti trovi scontato del 43% il suo caricabatterie con doppia USB-C da 40W. Il prezzo passa dunque da 35 euro a 19,99 euro. Da prendere al volo!

Munito di due porte USB-C per connettere tutti i tuoi dispositivi e accessori contemporaneamente, questo caricabatterie GaN è in grado di portare la batteria di un iPhone dallo zero al 50% in appena 12 minuti; un iPad passa da 0 a 50% in appena 40 minuti, invece. E in più è pure certificato PD 3.0.

Il fatto che questo accessorio porti il marchio Belkin significa che si tratta di un prodotto di elevata qualità, durabilità e sicurezza. I suoi prodotti sono venduti anche su Apple Store Online e nei negozi fisici dell’azienda di Cupertino. È un bel mattoncino di tecnologia: pesa ben 150 grammi (pur avendo dimensioni compattissime di 5×6 cm!).

Considerato il sostanzioso sconto e la qualità del prodotto (con Belkin si va sempre sul sicuro), ti consiglio di concludere l’acquisto in tempi brevi. Non sappiamo quante unità siano disponibili, ma per evitare delusioni è sempre una buona idea muoversi d’anticipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.