L’acquisto di un nuovo caricabatterie può essere dettato da più fattori, considera che Apple – da diversi anni ormai – non lo inserisce più nelle confezioni di vendita dei suoi iPhone. Al momento dell’acquisto è fondamentale controllare una cosa: che ci sia la porta USB-C, necessaria per il supporto della ricarica rapida.

A tal proposito, ti segnalo l’offerta sul caricabatterie da 65W con una porta USB-A e una porta USB-C. Lo sconto è di 10€ (tramite coupon), quindi puoi concludere l’acquisto a poco più di 25€. La consegna, ovviamente, è gratuita se ti abboni a Prime.

Il caricabatterie di Kuulaa sfrutta la tecnologia GaN II. Ciò si traduce in una esperienza di ricarica più veloce e potente con un gadget che genera meno calore ed è anche super compatto.

Supporta il Power Delivery 3.0 e il Quick Charge 3.0, quindi puoi godere della ricarica rapida tanto con la USB-C quanto con la USB-A. La potenza di ricarica totale di 65W poi viene distribuita in modo intelligente quando ci sono più dispositivi in ricarica. Perché, ovviamente, puoi ricaricare fino a tre device in contemporanea.

Infine, ti segnalo che questo spettacolare caricabatterie USB-C integra un chip smart per la sicurezza: sia l’accessorio che i dispositivi in ricarica saranno sempre al sicuro, non devi temere sovraccarichi, sovratensioni, surriscaldamenti e problemi simili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.